Política

Asfura realiza gira por Copán con el compromiso de pavimentar la carretera hacia San Agustín

Por: Proceso Digital

Copán – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, inició su gira por el departamento de Copán con una masiva concentración en el municipio de San Agustín, donde fue recibido por una extensa caravana conformada por cientos de hondureños encabezados por el candidato a alcalde Melvin Paredes y los siete candidatos a diputados del departamento.

Durante su participación, reafirmó su compromiso con el occidente del país y anunció que una de sus prioridades será la pavimentación de las carreteras desde Dulce Nombre a -San Agustín y Copán Ruinas hasta San Agustín.

San Agustín es un municipio altamente productor de café, y sus habitantes expresaron la necesidad de que los programas sociales y los bonos cafetaleros regresen y se retome el apoyo a los sectores productivos, que han sido abandonados por el actual gobierno.

El candidato a alcalde Malvinas Paredes destacó que “la oposición dice que los nacionalistas somos los mismos de antes, y sí, somos los mismos que construimos carreteras, escuelas, proyectos de infraestructura y trajimos desarrollo a Honduras”.

En su discurso, Asfura llamó al respaldo total a la planilla completa de diputados del Partido Nacional, recordando que es en el Congreso Nacional donde se aprueban las leyes y proyectos que benefician directamente a las comunidades. PD

