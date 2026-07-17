Asfura reafirma que Isla Conejo le pertenece a Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura reafirmó este viernes que Isla Conejo pertenece al territorio hondureño tras los actos de homenaje del 57º aniversario del cese de hostilidades entre Honduras y El Salvador en el conflicto bélico de 1969.

“Isla Conejo le pertenece a Honduras, hicimos un acta de presencia en Isla Conejo como siempre se ha venido desarrollando años atrás”, dijo a periodistas.

Asfura realizó esta semana el acto de la izada de la bandera de Honduras en la Isla Conejo.

Afirmó que Isla Conejo es de Honduras, que es parte de la soberanía, y que la izada es un acto que ha estado haciendo durante los últimos 14 años.

Comentó que con El Salvador hay una hermandad y unidad como una familia centroamericana.

Consultado por la reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reiteró su petición a los congresistas que aprueben esta iniciativa para no seguir trabajando en las condiciones actuales.

Remarcó que es urgente la aprobación de las reformas de la ENEE argumentando que la hemorragia en las finanzas es “gigantesca”, y que no se puede tener futuro económico como país.

El mandatario hondureño sostuvo que no hay una varita mágica para resolver el problema de la ENEE.

También se refirió a las inundaciones en Wampusirpi, dijo que la Policía Militar, Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) están trabajando al servicio de los afectados y quieren mitigar los problemas.

Preguntado por la construcción de los hospitales, indicó que tres siguen su proceso de construcción porque son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sobre los otros hospitales, dijo que está buscando el esquema financiero para terminar la construcción y poder ponerlo a funcionar.

Por otro lado, puntualizó que está pensando en implementar el corredor interoceánico, para arreglar todas las carreteras para unir el Pacífico con el Atlántico.

Añadió que va adelante el plan de repotenciar Henecan y Puerto Cortés a finales del primer trimestre, este último con 12 grúas nuevas para que los barcos puedan atracar y esperar menos tiempo en las bahías.

Asimismo, dijo que ha conversado con los ministros de Finanzas, y Agricultura y Ganadería (SAG) para abordar los reclamos de los productores de cebollas, atender los productos para sus cosechas y que cantidad se puede importar.

Respecto al precio de los combustibles, alegó que en las últimas cuatro semanas se ha ido reduciendo, pero que el aumento para la próxima es debido al conflicto bélico en el Medio Oriente. AG