Asfura ratifica su plan de conectividad Olancho y Yoro, mediante una buena carretera

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, visitó los municipios del norte de Olancho (Salamá, Guata, Jano), y confirmó su disponibilidad para trabajar en la pavimentación de la carretera principal, como el prioritario medio de conectividad con el departamento de Yoro y el resto del país.

Asfura visitó los municipios de la referida zona, mediante un recorrido en el que manejó desde Tegucigalpa para constatar por sí mismo las necesidades de esta zona productiva del país.

En su jornada, expresó su total respaldo a los líderes nacionalistas de la zona, entre ellos Héctor Cáceres, candidato a alcalde de Guata; Wilson Cáceres, candidato a alcalde de Jano; y Juan José Argueta, candidato a alcalde de Salamá, así como a los siete aspirantes a diputados del departamento.

El sueño de la carretera

Durante sus intervenciones en cada municipio, Asfura reiteró su firme compromiso de apoyar a los alcaldes municipales e impulsar la pavimentación de la carretera que conecta estas comunidades hasta el departamento de Yoro, una obra largamente esperada por los pobladores y fundamental para dinamizar la producción local.

Asimismo, recordó que como parte de su plan de gobierno cada municipalidad recibirá un kit de maquinaria compuesto por una retroexcavadora, dos volquetas, un tractor, una pipa de agua y una motoniveladora, herramientas esenciales para que los alcaldes puedan atender las demandas inmediatas de sus comunidades.

En cada parada, los vecinos recibieron al candidato presidencial con muestras de cariño, organizando caravanas de vehículos y motocicletas, ondeando banderas y compartiendo abrazos y fotografías con el candidato. IR