Asfura promete liderar al PN hacia un cambio con experiencia

Tegucigalpa – El nuevo presidente del Comité Central del Partido Nacional, Nasry Asfura, abogó este sábado por recorrer el camino hacia las elecciones generales del 30 de noviembre en unidad pues “las necesidades y los problemas de un pueblo no se combaten con discursos, se resuelven con obras, con hechos, con mucho trabajo, sudor y amor”.

Los convencionales nacionalistas reunidos en la Gran Convención Nacional 2025 eligieron a Asfura como su presidente y a María Antonieta Mejía, Juan Diego Zelaya y Leda Pagan como vicepresidentes y Tomás Zambrano como secretario general.

“Gracias Ana (García), Roberto (Lozano), Jorge (Zelaya), gracias a los diputados, alcaldes, comités departamentales, locales, a cada uno de los candidatos, autoridades de partido, estructuras y militantes por su compromiso con la unidad, la democracia interna y el respeto entre los hermanos nacionalistas”, expresó el candidato presidencial nacionalista tras ser elegido presidente del instituto político.

“Hoy no sólo asumo la presidencia de mi partido, hoy asumo un compromiso de liderar una esperanza basada en el bienestar de la familia, como pilar fundamental de nuestra sociedad, una esperanza de cambio, pero con experiencia”, enfatizó.

Asfura destacó los resultados obtenidos en las elecciones internas del pasado 9 de marzo, el que afirmó muestra la fortaleza del nacionalismo en el país, pero enfatizó “aún no hemos ganado nada, nos falta un largo camino por recorrer y lo haremos todos juntos como un gran equipo”, expresó.

El aspirante a la presidencia dijo que el Partido Nacional ha impulsado grandes transformaciones, “luchamos por la paz cuando muchos querían y aun quieren guerra”, afirmó al enlistar algunos logros de este instituto político.

“En Honduras existen leyes, instituciones y derechos reconocidos porque el Partido Nacional puso la piedra angular de un Estado moderno”, dijo al trazar una nueva etapa que llevará a las generales del 30 de noviembre, las que dijo son cruciales para la democracia y la libertad de Honduras.

Para Asfura, el país necesita orden, estabilidad, inversión, seguridad y empleo. “Mi silencio no es ignorancia, mi gentileza no es debilidad, ustedes me conocen bien. No divido, no confronto, en mi corazón no tengo odio, Honduras ya está cansada de eso, vengo a trabajar, a servirle a la gente, a resolver problemas”, reiteró.

Las necesidades y los problemas de un pueblo no se combaten con discursos, se resuelven con obras, con hechos, con mucho trabajo, sudor y amor, afirmó al recordar que su propuesta electoral pasa por generar trabajo, atrayendo la inversión nacional y extranjera, apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa.

“Aquí tienen un aliado, juntos vamos a transformar a Honduras”, prometió.

En la jornada, los nacionalista aprobaron una reforma a los estatutos del partido y se presentó el informe de labores de los órganos internos. Asimismo, los convencionales autorizaron la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con sectores como patronatos, gremios, iglesias, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Así quedó integrado el nuevo Comité Central del Partido Nacional.

Liderazgo

Por su parte los exprecandidatos presidenciables Ana García de Hernández, Roberto Martínez Lozano y Jorge Zelaya ratificaron su respaldo a Asfura, conocido como Papi a la Orden”.

“Como nacionalista de corazón, estoy aquí para decirles que trabajemos en unidad, hombro a hombro, para lograr esta gran victoria. Mi compromiso es trabajar para llevar a Tito Asfura, a la presidencia de la República”, manifestó la exprimera dama.

Nasry Asfura es el nuevo presidente del Comité Central del Partido Nacional. pic.twitter.com/LSgFJ57Ye5 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 24, 2025

Martínez manifestó que “el próximo presidente de Honduras será Papi a la Orden, y por eso estamos acá, poniendo nuestro granito de arena con humildad y convicción”.

También hizo un llamado al trabajo de conjunto. “Para levantar al Partido Nacional debemos trabajar unidos, pensando en un mejor futuro para cada hondureño. No podemos ignorar el sufrimiento que hoy atraviesa nuestro país”, reflexionó.

Mientras que Jorge Zelaya afirmó que «el Partido Nacional está listo para llevar a un hombre noble y comprometido como Tito Asfura, a la presidencia. Estoy convencido de que, desde finales de 2025 hasta el 2030, tendremos a Papi a la Orden liderando Honduras con responsabilidad y visión de país”. VC