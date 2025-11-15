Asfura promete interconectar los municipios de Ocotepeque para llevar desarrollo y progreso a la zona

Ocotepeque – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, recorrió este sábado el municipio de San Marcos en el departamento de Ocotepeque, donde prometió realizar proyectos de pavimentación y reconstrucción de las carreteras que conducen a los sectores productivos.

Aseguró que de llegar a la presidencia de la república, interconectará los municipios de Ocotepeque para que tengan empleo, desarrollo y progreso en este departamento.

Asfura prosiguió con su extensa gira por todo el país, aseveró que entre su plan de gobierno contempla la entrega masiva de libros, por lo menos en materias clave y la reparación de más de 18 mil centros escolares qué han estadp en abandono en el país.

El presidenciable nacionalista refirió que Honduras necesita muchos proyectos de infraestructura vial y en ellos se debe contemplar la conexión entre municipios, porque esa labor puede generar más comercio, traslado de mercancías, llegada de nuevos servicios, sopó por mencionar algunos casos.

«Trabajaremos con los 16 alcaldes de Ocotepeque, vamos a interconectar los municipios para lograr un verdadero desarrollo- expresó sobre su idea de ampliar, mejorar y reconstruir la red vial de todo el departamento», exclamó.

Garantizóó que es un hombre serio, razón por la cual prometió trabajar en equipo con los diputados por Ocotepeque y con los alcaldes, sin importar su color político.

Antes de despedirse, dijó que deben salir a buscar votos, ejercer el sufragio temprano y luego regresar a cuidarlo en la tarde, y filmar o grabar, para que se respete la voluntad del pueblo en las urnas.

Mientras que la diputada Tania Pinto aseguró que Ocotepeque está listo para defender su voto y «no nos vamos a dejar quitar la elección, y les vamos a demostrar con votos, como el pueblo quiere un país en mejores condiciones y con generación de empleo, carreteras en buen estado y apoyo a los productores».

Entretanto, el alcalde y candidato a reelegirse en San Marcos de Ocotepeque, Ramón Arturo Henríquez, reveló que para su municipio es prioridad construir un nuevo mercado municipal, porque en el actual ya los vendedores no caben y se necesita ampliarlo, para extender la actividad económica de los vendedores.

Además, Henríquez indicó que la carretera que comunica a Belén Gualcho con San Marcos, sería una gran obra porque facilitaría el transporte y el comercio entre ambos municipios y representaría el logro de un sueño largamente anhelado. AG