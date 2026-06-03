Asfura pide respaldo total al Congreso para salvar la ENEE y frenar millonarias pérdidas

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, lanzó este miércoles un llamado público a los 128 diputados del Congreso Nacional para que aprueben las reformas al subsector eléctrico, argumentando que la crítica situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se ha convertido en una de las mayores amenazas para el desarrollo del país.

-El presidente, manifestó que hay posibilidades de que esta misma semana sean aprobadas las reformas, que se perfilan como un cambio visionario para el futuro del subsector eléctrico del país.

«Apóyenme con la ley», pidió el mandatario al dirigirse a los legisladores, al asegurar que la estatal eléctrica mantiene una «hemorragia económica gigantesca» que limita la inversión en salud, educación, infraestructura, turismo y otros sectores estratégicos.

Asfura reconoció que las reformas no representan una solución inmediata a un problema acumulado durante décadas, pero sostuvo que constituyen un paso fundamental para detener el deterioro financiero de la empresa.

Según explicó, la iniciativa busca modernizar la gestión de la ENEE, reducir pérdidas técnicas y comerciales, fortalecer la distribución y transmisión de energía, y mejorar la calidad del servicio para los hondureños.

No habrá privatización asegura Asfura

El gobernante rechazó que las reformas impliquen una privatización de la estatal eléctrica. «No se trata de privatización. Estamos enfocados en buscar la mejor eficiencia de la ENEE», enfatizó, al tiempo que defendió la participación de la empresa privada para atender necesidades específicas de generación y suministro energético.

Entre las medidas contempladas destacan la inversión en nuevas líneas de transmisión, la instalación de transformadores pendientes de gobiernos anteriores, el fortalecimiento de circuitos con altos niveles de pérdidas y la modernización de los sistemas de medición.

El mandatario señaló que actualmente existen circuitos donde la pérdida de energía alcanza hasta un 56 %, una situación que calificó de insostenible. Asimismo, recordó que una de las primeras decisiones de su administración fue cerrar el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas para eliminar duplicidades y avanzar hacia una estructura más eficiente.

Asfura también advirtió que la crisis de la ENEE es una de las principales preocupaciones planteadas por inversionistas nacionales y extranjeros, así como por organismos financieros internacionales. «Lo primero que nos preguntan es qué vamos a hacer con la ENEE, porque no puede seguir así», afirmó.

Las reformas serán presentadas oficialmente este mismo día ante el Congreso Nacional, funcionarios del sector han mantenido una larga reunión con la Comisión de Energía y el Ejecutivo espera lograr una pronta discusión y el respaldo necesario para impulsar una transformación que consideran clave para la estabilidad financiera y energética del país. LB