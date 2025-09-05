Asfura pide que se esclarezca información de los 400 mil DNI de los hondureños en el exterior

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, pidió este viernes que se esclarezca la situación y paradero de los más de 400 mil documentos de identificación nacional (DNI) de los hondureños que residen en Estados Unidos.

“Ese es un tema delicado de cara a las elecciones generales de qué va a pasar con esas identidades, quien las tiene o para que las van a ocupar”, dijo a periodistas de San Pedro Sula.

Comentó que conversó con la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y que ella le confirmó que son 479 mil DNI para los hondureños que residen en el exterior habilitados para ejercer el sufragio el 30 de noviembre.

Asfura indicó que el CNE ha mandado cartas a Cancillería hondureña solicitando información de la ubicación de los DNI.

Si la gente no las tiene, devuélvalos al Registro Nacional de las Personas (RNP) o entréguelas a sus dueños, clamó el presidenciable.

Afirmó que se le debe garantizar a cada hondureño que se le respete el voto, las elecciones sean transparente y puedan decidir quienes quieren sean sus próximas autoridades.

Consultado por el evento político de Rixi Moncada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), contestó que no conoce cuál fue la situación, pero que se debe tener respeto por la ley. AG