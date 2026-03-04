Asfura pide las “mejores decisiones” sobre juicios políticos, espera abrazar a Bukele en EEUU y analiza el subsidio a combustibles

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura viajó este miércoles a Estados Unidos desde la terminal aérea de Palmerola, Comayagua, desde donde abordó temas de actualidad como posibles juicios políticos a altos cargos, el subsidio a los combustibles y sus primeras acciones de gobierno.

Refirió que durante la cumbre en Miami, EEUU, de presidentes alineados con Donald Trump, también aprovechará para sostener reuniones con altos funcionarios norteamericanos como Marco Rubio (secretario de Estado).

Consultado sobre los puntos a tratar, respondió: “TPS, todo es importante, lo que involucra a los hondureños, especialmente de nuestros compatriotas en Estados Unidos, España y cualquier otro país”.

El mandatario Asfura apuntó que esperan conocer cuál será la agenda, pero independiente haya o no, se discutirán los temas que le interesan a Honduras. El viernes 6 de marzo firmarán el retorno del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“Haberlos retirado nos constó muy caro, hay 16 demandas multimillonarias, por eso hay que sentarse a negociar esas deudas como país responsable”, señaló.

Sobre si sostendrá alguna reunión con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, respondió que ojalá llegue para darle un abrazo.

A las interrogantes sobre posibles juicios políticos para altos cargos, señaló que hubo un atentado para la democracia en Honduras y no es justo que están situaciones pasen desapercibidas y que los diputados tomen las mejores decisiones. “Honduras no puede vivir la zozobra que vivimos en las elecciones del 30 de noviembre, eso no es justo para cada hondureño, que nos vean internacionalmente que no respetamos la paz y la democracia, entonces creo que hay que poder orden”, reflexionó.

Dijo que decidió retirarse del “Grupo de La Haya” porque no comparte la visión de los países miembros y que se mal utilice el nombre de Honduras.

Mientras, en torno al conflicto en el medio oriente, refirió que él personalmente es amante de la paz y hay cosas en estas situaciones que no se entienden. “Apoyamos que haya orden en la paz mundial, especialmente en el medio oriente, y que los países que están defendiéndose puedan hacerlo de la mejor manera posible sin pérdidas humanas”, afirmó.

Citó que le preocupa el caso del subsidio del gobierno a los combustibles que ronda los 7 mil millones de lempiras, por lo que “tengo que tomar una decisión sobre el ajuste a los combustibles, pero por mientras estamos trabajando en cosas positivas que se empezarán a ver a finales de este mes (marzo). Probablemente comenzarán las primeras operaciones quirúrgicas”.

Asimismo, anunció que la entrega de textos escolares se extenderá hasta agosto o septiembre de este año hasta completar los 18 departamentos.

Enumeró que entre las acciones en marcha está la operación para atender la red vial, generación de empleos, gestión de inversiones y oportunidades para Honduras. Además, se están pagando las deudas y firmó la adquisición de maquinaria para las 298 alcaldías del país.

Desglosó que lo acompañan en este viaje a EEUU, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; la canciller, Mireya Agüero; y el embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez. JS