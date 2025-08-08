Asfura pide a los captores del diputado Reyes y compañeros «que los devuelvan sanos y salvos» 

Tegucigalpa- «Les pedimos que los devuelvan sanos y salvos… Honduras no es así, es gente de bien», manifestó el candidato presidencial y presidente del Partido Nacional, Nasry Asfura, sobre la privación de libertad del diputado Mario Reyes y dos personas más.

Asfura fue consultado sobre el tema mientras visitaba algunos municipios de Ocotepeque.

Le decimos a Honduras que queremos paz y democracia. No es justo lo que se ha hecho con el diputado Mario Reyes y el sufrimiento al que ha sido sometido hoy, indicó.

Añadió que «las autoridades deben intervenir para evitar este tipo de problemas, estamos a 113 días de las elecciones generales y que estén pasando este tipo de cosas, Dios mediante que todos estén con bien y regresen con bien a sus familias».

Al ser consultado si en su gobierno se mejorará la seguridad ciudadana, indicó que «es algo que debemos mejorar, definitivamente, pero igual generar empleo y darle mejores servicios de salud y educación a la población».

A las personas que privaron de su libertad al diputado Mario Reyes y sus acompañantes, «les pido que los devuelvan sanos y salvos, que puedan regresar con sus familias, porque Honduras no es así, es gente de bien», reiteró. IR