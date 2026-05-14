Asfura pide a hondureños dejar instalar medidores y anuncia nueva ley para aliviar deuda de la ENEE

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura exhortó a los hondureños que dejen que instalen los medidores de energía en sus hogares, al mismo tiempo, anunció que remitirá una nueva ley para aliviar la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Asfura participó este jueves en las ceremonias de ascenso de las Fuerzas Armadas, incluyendo el del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, en Campo Parada Marte.

“Deje que entremos a su hogar para que instalemos el medidor, desde ese momento que se ponga el medidor en adelante su cuenta, no habrá promedio para atrás, necesitamos la medición y que cada hondureño pague la cuenta”, dijo a periodistas.

Comentó que cada hondureño tiene que pagar la energía que consume porque no se puede beneficiar del servicio y reciba a su vez un subsidio.

Sostuvo que si no se mejora la situación de la estatal eléctrica, difícilmente, las finanzas del país estarán bien.

El mandatario exhortó a los hondureños a que economicen la energía, la ENEE hará de su parte en controlar las pérdidas y el gobierno se encargará en eliminar la duplicidad de puestos para ser más eficientes.

Ratificó el cierre del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) y reducir el gasto en la Unidad Técnica de Control de Distribución (UCTD).

Mora quirúrgica

Por otro lado, adelantó que habrá un programa denominado “Más Cerca de Usted la Salud” enfocado en aumentar las operaciones para reducir la mora quirúrgica.

Destacó que se ha realizado hasta la fecha 227 operaciones quirúrgicas desde la aprobación de la emergencia sanitaria.

Remarcó que el gobierno está demostrando austeridad y reducción para enfrentar necesidades en salud, educación e infraestructura.

En otro tema, suplicó racionalizar el uso del combustible y el consumo del combustible admitiendo que el esfuerzo de los hondureños y el gobierno no son suficientes ante el incremento del precio del petróleo por la situación mundial.

Reiteró que el pago de la facturación energética se mantendrá cada 28 días mientras el precio del barril del petróleo no baje de los 90 dólares. AG