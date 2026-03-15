Asfura nombra directores, administradores y jefes de personal de los hospitales

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura oficializó este sábado el nombramiento de directores, administradores y jefes de personal de varios hospitales del país, así como autoridades de varias regiones sanitarias.

El objetivo de los nombramientos es fortalecer la gestión hospitalaria y mejorar la atención a la población hondureña.

“No les voy a fallar. Yo los voy a apoyar para que ustedes puedan atender a la gente, ténganlo por seguro”, expresó el mandatario al destacar que la nueva estructura de autoridades sanitarias forma parte de un esfuerzo y compromiso con la salud y el bienestar de los hondureños.

Durante su intervención, el mandatario también detalló algunas de las acciones que el gobierno impulsa para mejorar el sistema sanitario nacional.

Destacó la próxima firma de un fideicomiso orientado a reducir la mora quirúrgica, con el que se realizarán operaciones a nivel nacional para atender a miles de pacientes que se encuentran en lista de espera.

Asimismo, explicó que el Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud contempla la adquisición de equipo médico para hospitales públicos, incluyendo tomógrafos, máquinas para ultrasonidos, equipos de rayos X y mejoras en los quirófanos.

El plan también incluye la contratación de servicios de mantenimiento para equipos médicos, con el objetivo de garantizar que la tecnología instalada en los centros hospitalarios funcione de manera permanente y eficiente.

Asfura subrayó que la atención sanitaria requiere compromiso, trabajo coordinado y una visión de equipo para poder responder a las necesidades del país.

El mandatario reafirmó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para modernizar el sistema sanitario hondureño y garantizar una mejor atención a la población.

Al finalizar el acto, el gobernante hondureño reiteró su confianza en el nuevo equipo de autoridades sanitarias y los instó a trabajar con compromiso para servir al pueblo hondureño. AG