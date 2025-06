Asfura no prevé alianza con el PL; no soy de gritar ni me pinto el pelo ni me pongo botox, soy realidad

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura prácticamente descartó una alianza con el Partido Liberal para las elecciones generales de noviembre, al tiempo que expresó: “Soy real, soy de verdad, no soy de gritar, ni me pinto el pelo ni me pongo botox”.

– La bancada del Partido Nacional no hizo alianza con Libre, aseguró Asfura en torno a la sesión legislativa en la que se aprobó el presupuesto.

– Si soy presidente de Honduras “les voy a demostrar sin mucho miquis” lo que hay que hacer, manifestó.

– “Es difícil”, respondió a la posibilidad de alianza con el PL.

Así respondió el candidato presidencial nacionalista luego de asistir al Encuentro Nacional Empresarial ENAE2025 organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

A la pregunta sobre si se esconde para no abordar los problemas nacionales, respondió que “de qué nos sirve que les diga que son inoperantes, que no trabajan, que no resuelven, que no hay medicinas, si la gente se los dice todos los días”.

El líder nacionalista reclamó que la presidenta Xiomara Castro está obligada a darle respuesta a todos los hondureños y recordó que 1 millón 700 hondureños le confiaron el voto.

Sobre si ha pensado en una alianza con otro presidenciable para ganar el poder de la nación, refirió que las alianzas del Partido Nacional son el pueblo, las iglesias, los gremios y todos los sectores de la sociedad.

Nasry Asfura prácticamente descartó una alianza con centenario Partido Liberal, aunque reconoció que después de las elecciones generales todos deben unirse para sacar adelante a Honduras.

“Los partidos políticos cada quien tiene su ideología. Imagínese el Partido Liberal ellos tienen 132 años, el Partido Nacional tiene 123 años, cada uno tiene sus estructuras, sus políticas, sus fortalezas… eso sí uno vez siendo gobierno debemos trabajar para el beneficio de todos los hondureños”, enumeró.

Subrayó que “soy una persona que no me dedico a andar gritando. No se trata que se me miro bonito, si tengo canas o no, o uso botox y me miro joven, esto no se trata de eso, se trata de servir, de trabajar y proponer soluciones a la gente. La gente tiene problemas y hay que ayudarle, está sufriendo en todos lados, necesitamos oportunidades de trabajo”.

“No es hablando, no es en un discurso, no es pintando bonita las cosas, ni maquillándola, es con mucho trabajo dándole trabajo a la gente”, expresó.

Asfura ofreció extensas declaraciones este miércoles.

Asfura hizo un llamado a todos los hondureños para que acuden a las urnas el próximo 30 de noviembre, “no importa el partido político al que le vayan, es una obligación salir a votar a ejercer el sufragio, cúmplannosle a Honduras”, dijo.

El político fue consultado sobre las acciones de EEUU contra personajes corruptos, a lo que respondió que “no la debo, no la temo, que se preocupen los que la deben”.

Defendió la presencia de la bancada del Partido Nacional en la sesión legislativa del martes que aprobó el presupuesto electoral para los comicios de noviembre. “Si llega y se sienta la bancada nacionalista y abre quórum es que está en comparsa con el Partido Libre; si no llega y están pendientes cómo se desarrolla y entran después, tampoco se queda bien, ni un extremo ni el otro”, pronunció.

Protegió que la bancada del Partido Nacional es la más grande con hombres y mujeres valientes, que se dan a respetar y que defienden los intereses del pueblo. JS