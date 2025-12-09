Asfura mantiene ventaja; CNE se prepara para escrutinio especial en histórica carrera presidencial

Tegucigalpa- A nueve días de las elecciones generales del 30 de noviembre, y en medio de fallas técnicas que han retrasado la transmisión oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reporta un 99.40 % de avance en el escrutinio, con 19,052 de 19,160 actas procesadas.

Los resultados preliminares mantienen una de las contiendas más cerradas en la historia democrática del país.

Con este avance, el candidato del Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, continúa en el primer lugar con 40.52 %, equivalente a 1,298,835 votos.

Muy cerca, en segundo lugar, se ubica Salvador Alejandro César Nasralla Salum, del Partido Liberal quien registra 39.20 %, es decir 1,256,428 votos.

En tercer lugar, permanece la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Ramona Moncada Godoy, con 19.29 %, que representan 618,448 votos.

El CNE informó además que, del total de actas transmitidas, 16,279 son correctas, mientras que 2,773 presentan inconsistencias, por lo que serán enviadas al conteo especial, un proceso que será determinante ante la estrecha diferencia entre los dos punteros.

En la actualización también se contabilizan 68,075 votos en blanco y 119,889 votos nulos, cifra que también podría variar al cierre del proceso.

Tras las fallas registradas en el sistema de transmisión, el CNE anunció que continuará con el conteo especial para finalmente definir quién será el próximo presidente electo, en una elección considerada histórica por el reducido margen entre los candidatos que encabezan la carrera presidencial.

Mientras distintos sectores nacionales e internacionales exigen celeridad en el proceso al tiempo que se pide calma y prudencia para esperar el dato oficial.LB