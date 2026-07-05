Asfura llama a Fujimori y le desea “bendiciones” como presidenta de Perú

Lima – El presidente Nasry Asfura sostuvo una llamada telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su victoria electoral y le expresó sus mejores deseos para la gestión que iniciará al frente del país sudamericano.

Durante la conversación, Asfura manifestó su admiración por la trayectoria política de Fujimori y le aseguró que “los tiempos de Dios son perfectos”.

“La admiro muchísimo. Impresionante su lucha, pero Dios sabe cuál es el momento, adónde, el porqué y cuándo de las cosas”, expresó el mandatario hondureño.

Por su parte, Fujimori agradeció la llamada y destacó la humildad del presidente hondureño, señalando que había seguido de cerca su campaña política.

“Este es el momento en el que el Perú ha decidido que haya por primera vez una presidenta elegida y para mí es una enorme responsabilidad”, afirmó.

Al finalizar la conversación, la presidenta electa invitó a Asfura a visitar Perú, mientras el mandatario le reiteró sus deseos de éxito.

“Que Dios me la bendiga enormemente, la ilumine y ahí estaremos, Dios mediante, para darle un abrazote” concluyó el gobernante hondureño.

La llamada forma parte de una serie de contactos que Fujimori sostuvo con mandatarios de la región tras su elección, entre ellos los presidentes de Argentina, Panamá, Costa Rica y Paraguay. AD