Asfura juramenta a nuevos funcionarios  en el sector agroalimentario, energía, infraestructura portuaria y programas sociales

Tegucigalpa– El presidente Nasry Asfura juramentó este jueves en Casa Presidencial a nuevos funcionarios que se incorporan a distintas instituciones del Estado.

Entre los funcionarios que tomaron la promesa de ley figura Javier Talavera, quien asumirá como director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA).

Asimismo, fue juramentada Diana Lissette Solís como subsecretaria de Energía Renovable y Electricidad de la Secretaría de Energía, junto a Jair Isaac Nazar, quien se desempeñará como director de Electricidad y Mercados dentro de la misma institución.

Seguridad portuaria

En el ámbito de infraestructura y seguridad portuaria, el mandatario también juramentó a Mauricio Alemán como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria.

De igual forma, Rafael Enrique Rodríguez asumió como director general del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), entidad responsable de garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos en el país.

Durante la jornada también tomaron promesa de ley José Manuel Chávez, como secretario general de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae), y Juana Rosa Estrada, quien fue juramentada como secretaria general del programa presidencial Ciudad Mujer. IR