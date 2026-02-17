Asfura juramenta a nuevas autoridades en Derechos Humanos e IHTT para fortalecer instituciones claves

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura juramentó este lunes a nuevas autoridades en materia de Derechos Humanos y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), consolidando la estructura institucional del Gobierno.

El acto, realizado en Casa Presidencial, contó con la toma de promesa de ley a Leda Lizethe García como secretaria de Estado en los Despachos de Derechos Humanos.

Esta designación reafirma el compromiso del Ejecutivo con la defensa y promoción de los derechos fundamentales de la población hondureña, indica el comunicado emitido por la Casa de Gobierno.

En el mismo evento, asumieron funciones las nuevas autoridades del IHTT.

Emilio Josué Maldonado Ana Belinda Valenzuela

Emilio Josué Maldonado fue nombrado comisionado presidente, acompañado por los comisionados Ana Belinda Valenzuela y Maynor Edgardo Canales. Elmer Rodríguez Zelaya, por su parte, tomó posesión como secretario general del instituto.

Con estas incorporaciones, el Gobierno de Asfura avanza en la priorización del fortalecimiento institucional, en un momento clave para la estabilidad administrativa del país, concluyó la información oficial. (AG)