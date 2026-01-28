Asfura juramenta a ministro y viceministro de Trabajo

Tegucigalpa- El presidente Nasry Asfura, juramentó a los nuevos encargados de la Secretaría de Trabajo, cargos que recaen en: Fernando Puerto (ministro) y Carlos Discua (viceministro).

Las nuevas autoridades deberán tomar la importante tarea de negociar el aumento al salario mínimo, el cual mantiene a la espera a la clase obrera luego que no fuera definido antes de finalizar el gobierno anterior.

Discua aseguró que en los próximos días se estará desarrollando una agenda muy extensa de temas que serán abordados, orientados al fortalecimiento del sector laboral y al diálogo con los distintos actores del país.

Las nuevas autoridades deben asumir retos importantes ante las demandas y despidos realizados por el gobierno de Xiomara Castro a escasos meses de culminar su gobierno, así como la autorización de nuevos sindicatos en el sector público. IR