Asfura implora a diputados que aprueben reformas energéticas y reafirma no enviará ayuda a Venezuela porque cuesta dinero

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura imploró al pleno del Poder Legislativo que aprueben las reformas al subsector de energía para iniciar con el rescate de la estatal ENEE, al tiempo que descartó enviar ayuda a Venezuela porque eso “vale dinero”.

– A las sugerencias que le han hecho para que envíe un contingente con expertos rescatistas, refirió que “eso vale dinero, enviar un avión, un chárter, mantener a nuestra gente allá también. Discúlpenme, pero primero Honduras”.

– Más de 1 mil 280 millones de lempiras es el monto que ha aportado el gobierno como subsidio al precio del combustible, dijo.

Hizo un llamado a los 128 diputados de las cinco bancadas que componen el Congreso de la República para que aprueben las reformas en el subsector energético. “Si no arreglamos la ENEE no hay forma de sacar adelante a Honduras. Estamos perdiendo 1 mil millones de lempiras mensuales, eso es aparte de los 283 millones que el gobierno –de sus impuestos– da de aporte al consumo de energía nacional. Pueblo de Honduras, por favor escúchenme, si no nos ordenamos no va a haber manera de que tengamos un futuro claro, les pido a los diputados que nos den ese voto de confianza para poder cambiar a Honduras”, explicó.

Remarco que la ENEE es una empresa de los hondureños y lo seguirá siendo de cada uno de los ciudadanos de este país centroamericano.

Asfura reconoció que no existe una varita mágica y que no basta sólo con las reformas de energía para solucionar el tema de la estatal de energía, “estoy seguro que será el principio de ordenarnos. Desgraciadamente a través de tantos años nos hemos venido desangrando con la ENEE, por favor lo estoy tomando muy en serio y ustedes como comunicadores hagan su parte, ayudemos, se los pido para que transmitan el mensaje de la mejor manera posible”.

Dijo que su gobierno se ordena financieramente y valoro de forma positiva que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobara la cuarta y quinta revisión del programa económico de Honduras, lo que permitirá el desembolso de 242 millones de dólares que podrían estar disponibles en el Banco Central de Honduras (BCH) a partir del 1 de julio para ser transferidos a la Secretaría de Finanzas.

Otros temas

Sobre la postura del gobierno para restablecer relaciones con Taiwán, respondió que “el país debe buscar las mejores relaciones y lo que mejor le convenga al país. Estamos aquí para proteger a cualquier hondureño, sus inversiones, su trabajo y el futuro de Honduras, y lo que sea mejor eso es lo que vamos a hacer”.

En otro tema, volvió a desear “lo mejor” al expresidente Juan Orlando Hernández luego que la justicia hondureña suspendiera la orden de captura en su contra y le permita presentarse voluntariamente por los casos que se le imputan.

En torno a la postura del gobierno para enviar ayuda a Venezuela tras dos devastadores terremotos la semana anterior, el presidente Asfura reiteró que “estoy para cuidar a Honduras, lo dije ayer: ‘que Dios me perdone’, Venezuela tendrá mucha ayuda de todos los países”.

A las sugerencias que le han hecho para que envíe un contingente con expertos rescatistas, refirió que “eso vale dinero, enviar un avión, un chárter, mantener a nuestra gente allá también. Discúlpenme, pero primero Honduras”. JS