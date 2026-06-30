Asfura felicita a Keiko Fujimori por su triunfo electoral en Perú

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y le deseó «muchos éxitos» en su futura gestión.

«Extiendo mis más sinceras felicitaciones a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales del Perú», indicó Asfura en un mensaje en la red social X.

«Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano. Desde Honduras reafirmamos nuestra voluntad de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones», subraya el mensaje de Asfura, quien asumió el poder en el país centroamericano el pasado 27 de enero, bajo la bandera del conservador Partido Nacional.

La derechista Keiko Fujimori ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031 con el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados finales presentado el lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 22 días después de la votación. JS