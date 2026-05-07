Asfura expone prioridades económicas de sus 100 días de gobierno durante conferencia en EEUU

Estados Unidos– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en la conferencia anual del Instituto Milken, donde presentó las prioridades de su administración en temas económicos, salud, inversión y seguridad durante sus primeros 100 días de gobierno.

Relaciones diplomáticas

Durante su intervención, el mandatario destacó la necesidad de fortalecer las relaciones con Estados Unidos, al considerar que es el principal socio comercial de Honduras y el país donde residen millones de hondureños.

De igual forma, mencionó que el gobierno mantiene bajo análisis la relación diplomática con China, la cual estará en constante evaluación para considerar cual es la decisión más conveniente para el desarrollo e inversión del país.

Crisis tras transición

En materia económica, Asfura afirmó que una de las prioridades es mantener disciplina fiscal y controlar el gasto público, y recalcó que la prioridad es depurar la cantidad de empleados en el Estado para mantener un “gobierno austero”.

“No podemos gastar más de lo que tenemos. Tenemos que buscar la magia de encontrar un balance.” declaró, a lo que sumó un llamado a empresas internacionales para que inviertan en Honduras.

Salud y seguridad como prioridades

Al ser preguntado sobre el tema de seguridad y combate contra la criminalidad, Asfura enfatizó en el apoyo brindado por Estados Unidos e Israel para crear estrategias contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En el área de salud, reconoció que el país enfrenta una alta mora quirúrgica y aseguró que su administración impulsa medidas para reducirla mediante atención en hospitales públicos y privados.

Además sugirió cambios en las estrategias que permitan el fortalecimiento en compra de medicamentos y mantenimiento hospitalario, de una forma económicamente responsable.

“Asumí la responsabilidad de salud”, manifestó el mandatario, al referirse a su rol como titular de la Secretaría de Salud.

El Instituto Milken es un centro de estudios económicos independiente con sede en Estados Unidos, reconocido por reunir cada año a inversionistas, empresarios y líderes políticos en su “Global Conference” para discutir temas relacionados con economía, tecnología, salud y políticas públicas.

En esta edición de la conferencia también participaron mandatarios de otras naciones como Javier Milei de Argentina, y María Corina Machado de Venezuela, entre otras figuras de relevancia internacional. AD