Asfura estima que en la segunda quincena de marzo se empezará a reducir la mora quirúrgica y distribución de medicinas

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura estimó que para la segunda quincena de marzo se reflejarán los resultados de la emergencia sanitaria en reducción de la mora quirúrgica y distribución de medicamentos.

“Dentro de pronto van a empezar a ver ya en el mes de marzo, muy probablemente, la segunda quincena de marzo las operaciones en el tema de mora quirúrgica y la distribución de medicina”, dijo Asfura a periodistas.

Este martes, el mandatario hondureño visitó la empresa “Lear Green Valley” en Santa Bárbara para fortalecer vínculo con sector productivo.

Comentó que su intención como gobernante es que los inversionistas puedan llegar al país a invertir capitales extranjeros para que puedan dar oportunidades de empleo.

Reiteró que su misión es generar confianza para tener a la mayor brevedad posible más inversión en Honduras.

Por otro lado, anunció que ya empezaron las compañías a realizar labores de bacheo en las carreteras para que estén listas en Semana Santa.

Añadió que las compañías ya firmaron los contratos y el miércoles se pagará el anticipo, se ha pagado alrededor de dos mil 430 millones en infraestructura.

El mandatario hondureño señaló que alrededor de 16 empresas estarán laborando en bacheo durante los próximos 50 días.

Consultado por la situación entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso Nacional para despojar de las facultades administrativas a Rebeca Ráquel Obando, contestó que respeta la independencia de poderes del Estado

“Las opiniones y las leyes que el Congreso Nacional apruebe son decisiones legislativas, y todos tenemos que saber cuál es nuestro trabajo y responsabilidad”, destacó.

Aseveró que su responsabilidad es administrar el país, generar inversiones, ejecutar proyectos, poder trabajar y resolver el tema de la salud

Sobre la visita a Estados Unidos el 7 de marzo para la reunión con el presidente Donald Trump y algunos presidentes latinoamericanos, dijo que hay varios temas que hay que formular en la agenda y volver a revisarlos porque se trataron antes de la toma de posesión.

Confirmó que se reunirá con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para atraer las mejores condiciones de inversión en Honduras detallando que más de un millón de personas están desempleadas en el país. AG