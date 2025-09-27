Asfura escucha a desarrolladores urbanos, maestros y abogados de Choluteca para construir soluciones conjuntas

Tegucigalpa – El candidato presidencial nacionalusta Nasry Asfura, junto al aspirante a la alcaldía Eber Aplicano, sostuvo un productivo encuentro con representantes del sector de la construcción y desarrolladores urbanos de Choluteca, quienes expusieron la necesidad de contar con un verdadero plan de urbanización para la ciudad.

Los empresarios del rubro destacaron la importancia de impulsar proyectos de vivienda que dinamicen la economía y generen empleo directo e indirecto, además de la ampliación de la red de agua potable y saneamiento para responder al crecimiento poblacional de la zona.

Ante estas solicitudes, Asfura y Eber Aplicano se mostraron abiertos y comprometidos a construir de la mano con el sector privado un plan de urbanización serio y responsable, que vaya acorde con el desarrollo que merece Choluteca.

En el marco de su gira, Asfura también se reunió con maestros y abogados de la zona, quienes plantearon la necesidad de ampliar los programas de becas estudiantiles, especialmente para jóvenes de comunidades rurales que estudian en la UNAH-CURLP.

Asimismo, hicieron un llamado a que se realicen todos los esfuerzos posibles para reactivar la industria camaronera del sur, de la cual dependían miles de familias y que hoy atraviesa una fuerte crisis.

Con cada encuentro, Asfura reafirma su estilo de escuchar, dialogar y comprometerse con hechos, destacando que su visión de gobierno es trabajar en equipo con los sectores productivos, profesionales y académicos para devolverle dinamismo al sur del país.