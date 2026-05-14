Asfura enfatiza alianza entre Honduras e Israel durante aniversario de independencia israelí

Tegucigalpa – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó en la conmemoración del 78 aniversario de independencia del Estado de Israel.

Durante su discurso, el mandatario mencionó la importancia de fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones.

El gobernante hondureño aseguró que Honduras e Israel continúan estrechando sus relaciones diplomáticas en un momento que calificó como importante para la historia de ambos países.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la unidad y cooperación entre las naciones del continente americano para enfrentar los desafíos futuros.

El presidente concluyó felicitando al pueblo israelí por su aniversario de independencia y reiteró el compromiso de Honduras con sus aliados internacionales más cercanos. AD