Asfura elimina decreto que ordena la Cátedra Morazánica

Tegucigalpa – El gobierno del presidente Nasry Juan Asfura eliminó el Decreto Ejecutivo PCM 14-2025 aprobado por la exmandataria Xiomara Castro que ordenó la creación de la «Cátedra Morazánica».

Dicho decreto, incorpora en la misma el estudio obligatorio del libro escrito por el exmandatario José Manuel Zelaya «El Golpe 28J: Conspiración Transnacional, un Crimen en la Impunidad».

Ahora esta cátedra no se impartirá en las escuelas ni colegios públicos, y el libro escrito por el expresidente Zelaya no será incorporado en el plan de estudios de la niñez y juventud del país. IR