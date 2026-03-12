Asfura dice seguirá al mando en Salud, prepara decreto del IHSS, confirma subsidio a combustibles y eliminación de pasaporte vitalicio

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura aseguró que seguirá encabezando la Secretaría de Salud, al tiempo que anunció la convocatoria vía ZOOM a un Consejo de Ministros para aprobar un decreto de emergencia en el Instituto de Seguridad Social (IHSS).

– Se procederá hoy mismo a la cancelación de los pasaportes vitalicios mediante decreto ejecutivo, anunció.

– Reiteró que este 2026 no se terminará ninguno de los hospitales iniciados por el gobierno anterior.

– Al haragán no lo soporto, advirtió en referencia a los funcionarios públicos.

El mandatario hondureño retornó al país luego de participar en la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, con quien -dijo- se abordaron temas de cooperación especialmente en el campo minero.

Desglosó que tuvo reuniones con representantes de países amigos, al tiempo que expresó se establecerán relaciones para fortalecer a una América Latina fuerte.

“Estoy seguro que van a salir este viaje cosas muy buenas para Honduras, inversión y capital extranjero para que venga aquí a dar oportunidades de trabajo”, manifestó en la terminal aérea de Palmerola.

Sobre si continuará con las relaciones con China, respondió que analiza lo mejor para cada hondureño y lo que más le convenga a Honduras.

Asfura pidió a los ciudadanos que sigan vía link cómo transcurre el bacheo a nivel nacional. “Queremos una Semana Santa tranquila, en paz, para que cada hondureño pueda salir a visitar sus familias, a tomarse un descanso, a poder hacer ese comercio interno y el turismo interno que tanto necesitamos”.

Al tenor de saludos a la gente que lo abordaba en la terminal de Palmerola, Asfura señaló que en los próximos días enviará al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general que será muy inferior a los 469 mil millones de lempiras que envió el Ejecutivo en 2025.

En torno a los altos precios del barril de petróleo ocasionados por el conflicto en medio oriente y que disparan el valor de los combustibles, el jefe del Ejecutivo no escondió que vienen fuertes incrementos. “Estamos analizando cómo podemos ayudar con la nueva escala de precios que entra en vigente el próximo lunes”, indicó.

El mandatario hondureño explicó que cualquiera que sea el porcentaje en el subsidio a los carburantes es dinero que sale de las finanzas públicas, es decir que esos recursos ya no van a otros programas en educación, salud o seguridad.

“Al final terminamos pagándolo, entonces se reduce el apoyo a la educación, infraestructura o salud, cualquier inversión, pero estamos tratando de salir adelante con lo prioritario, todavía no lo sabemos. Esperemos que este conflicto termine muy rápido y que podamos normalizarnos”, dijo.

Salud

En el campo de la salud, reiteró que antes que finalice este mes se verán las primeras operaciones de la mora quirúrgica en todos los departamentos del país. Cada quien podrá consultar el costo de cada intervención quirúrgica que se realice.

Dijo que este jueves hará un Consejo de Ministros vía ZOOM, que será muy rápido, para aprobar varios decretos urgentes como la emergencia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Adicionó que se pretende que el fideicomiso para la compra de medicamentos a través del Banco de Occidente funcione también en el Seguro Social.

Desglosó que se aumentará el presupuesto en Salud, pero se harán las especificaciones oportunas señalando los montos presupuestarios y lo destinado para el pago de deuda a proveedores.

No se comprometió a seguir hasta el final de su mandato frente a la Secretaría de Salud, pero confirmó que por ahora sigue al frente de esta cartera ministerial

Dijo que lo primero es atender la salud antes de sostener hospitales nuevos, e igualmente reiteró que no se producirán medicinas cuando ni siquiera se pueden distribuir los mismos y atender toda la red sanitaria del país.

Especificó que había un presupuesto de 2 mil millones de lempiras en 2025 para un laboratorio molecular, 2 mil millones para 2026 y 2 mil millones para 2027, “Eso no tiene sensatez, hay que invertirlo en Saud, no vamos a invertir en ponernos a fabricar medicina”, apuntó.

Desglosó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está financiando dos hospitales y el BID otro más, pero ninguno será finalizado este año. Igualmente, se revisan los presupuestos en la construcción de tres nosocomios más que se harán con fondos nacionales.

En el tema de los pasaportes diplomáticos vitalicios, respondió que todo se anulará porque significaron un abuso por parte de exfuncionarios.

Preguntado sobre la construcción del Hospital del Sur con ciudadanos chinos, citó que existe un contrato y debe de finalizarse la obra como está contemplado en los compromisos contractuales.

Informó que cerca de 700 millones de lempiras fueron pagados esta semana por concepto de transferencias a las municipalidades, al tiempo que el kit de maquinaria avanza para ser entregado a los 298 gobiernos municipales.

Puntualizó que puede soportar cualquier cosa, pero al haragán no lo tendrá en su administración. JS