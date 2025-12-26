Tegucigalpa – La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, confirmó que el presidente electo Nasry Asfura decidió no realizar el traspaso de gobierno en el Estadio Nacional, como era tradición en otros años.

(Leer) Nasry Asfura, presidente electo de Honduras

“Papi sigue siendo papi, no es una persona suntuosa ni que le gustan mucho los eventos protocolares donde incluye recursos económico y sabiendo que las arcas del Estado no se sabe cómo se van a manejar, entonces él prefiere mil veces abstenerse de un evento que va tener mucho presupuesto”, indicó Mejía durante una entrevista a Radio Cadena Voces.

La actual diputada del Partido Nacional señaló que Asfura prefiere reorientar esos recursos a actividades que beneficien directamente al pueblo hondureño, priorizando la austeridad y el buen uso de las arcas del Estado.

Dijo además, que el presidente electo recorrerá el territorio nacional dándole el agradecimiento personalmente a cada uno de los departamentos donde él fue favorecido así como en los que no fue favorecido.El evento que se realizará será simbólico, dijo la designada Mejía quien adelantó que en el primer día del gobierno vienen decisiones importantes que marcarán el rumbo del gobierno de Nasry Asfura.

(Leer) Contundente reconocimiento de la comunidad internacional a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras

Una de estas decisiones incluye la renovación del tratado de extradición como parte de las medidas para fortalecer la cooperación internacional y la seguridad jurídica del país. VC