Asfura de acuerdo con denominación del Cártel de los Soles como organización narcoterrorista y exige presupuesto para UFTF

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, manifestó su apoyo a la iniciativa internacional de declarar al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista, afirmando que Honduras debe sumarse a esta postura junto a Estados Unidos y otros países.

“El Cártel de los Soles debe ser reconocido como una estructura narcoterrorista; muchos gobiernos ya lo están planteando, y claro que tenemos que sumarnos a esa iniciativa”, expresó “Papi a la Orden” a periodistas.

El aspirante presidencial también se refirió al debate en el Congreso Nacional sobre la aprobación de presupuestos para los organismos electorales. Asfura rechazó lo que calificó como intentos de “chantaje político”, al condicionar recursos para la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) a cambio de la aprobación de nuevos préstamos.

“No podemos permitir que se utilice el presupuesto de los entes electorales como mecanismo de extorsión. La bancada del Partido Nacional sabe que esos millones en préstamos no convienen a Honduras, sobre todo a pocos meses de las elecciones. Una vez aprobados, los organismos internacionales hacen la reserva de los fondos y el país empieza a pagar comisiones, aunque no se ejecuten”, advirtió.

Asfura insistió en que los recursos para los entes electorales deben garantizarse sin condicionamientos, ya que de ello depende la transparencia y credibilidad de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

“Con la democracia y la libertad no se juega. Los hondureños queremos comicios transparentes, creíbles y con respeto al voto ciudadano”, concluyó.LB