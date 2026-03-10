Asfura conversa con Kast sobre oportunidades de cooperación que incluyen apoyo al sector minero

Santiago de Chile – El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este martes una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el histórico Palacio Cousiño, en la ciudad de Santiago.

– Presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reúne con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, previo a su toma de posesión de este miércoles.

El encuentro se realizó en un ambiente de cordialidad y diálogo, donde ambos líderes abordaron temas de interés común orientados a fortalecer las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación entre Honduras y Chile.

El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.

La reunión tuvo lugar a vísperas de la toma de posesión del presidente electo chileno, José Antonio Kast, acto que marcará el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano.

Durante el encuentro, el presidente hondureño destacó la importancia de fortalecer los lazos entre ambas naciones.

“La relación Honduras – Chile, Chile – Honduras cumple 160 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, una amistad que se ha fortalecido con el tiempo. Hoy conversamos también sobre nuevas oportunidades de cooperación, incluyendo el apoyo al desarrollo del sector minero en Honduras, que puede generar inversión, empleo y crecimiento para nuestro país”, expresó el presidente Nasry Asfura.

Por su parte, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, agradeció la visita del mandatario hondureño y reiteró su interés en consolidar la cooperación bilateral.

“Es un honor recibir al presidente Asfura en Chile. Nuestros países comparten valores y una visión de desarrollo que puede traducirse en mayores oportunidades para nuestras economías y para el bienestar de nuestros ciudadanos”, señaló Kast.

Ambos líderes coincidieron en la importancia de continuar promoviendo el diálogo político, la cooperación regional y el intercambio económico como pilares para el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y Chile. JS