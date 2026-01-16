Asfura conversa con Corina Machado en EEUU, y la invita: “Honduras la espera con los brazos abiertos”

Tegucigalpa – El presidente electo Nasry Asfura se reunió este viernes con la venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, María Corina Machado, en Estados Unidos.

Asfura posteó la fotografía en su cuenta de red social “X” en la que señaló que fue un “gran honor” conversar con Machado y que Honduras “la espera con los brazos abiertos” para una futura visita.

La definió como una mujer que ha defendido con valentía la libertad y la democracia, liderando con firmeza la lucha contra las ideologías fracasadas.

Indicó que el liderazgo de Machado trasciende fronteras, ha sostenido la esperanza del pueblo venezolano e inspira a los pueblos de América Latina.

Este encuentro se da en la gira que realiza en EEUU Asfura para fortalecer las relaciones con Honduras y atraer inversionistas estadounidenses.

Mientras que Machado se reunió con el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el futuro de Venezuela. AG