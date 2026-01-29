Asfura asume la conducción de la Secretaría de Salud mientras sigue integrando sus cuadros

Tegucigalpa – La salud de los hondureños está en extrema unción, su estado comatoso requiere decisiones profundas que puedan dar respuestas inmediatas y concretas. Por eso el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en su primer día de actividades en el Gobierno ha decidido ser él mismo quien dirija la política sanitaria del país.

Sin medicamentos en los hospitales, sin quirófanos disponibles, con una mora quirúrgica que sobrepasa años y con una infraestructura deteriorada, los hondureños cada día resienten la situación o mueren a la espera de atención.

El gobernante Nasry Asfura lo sabe y asume un desafío en el que se juega su reputación y en el que pone todo su empeño.

Asfura asume titularidad de Salud

Este miércoles se informó que el presidente de la República, Nasry Asfura, asumirá directamente la titularidad de la Secretaría de Salud (Sesal).

El mandatario encabezará la conducción del sistema sanitario nacional acompañado de un equipo conformado por sus designados presidenciales.

La cabeza ministerial de la Secretaría de Salud la llevará el propio presidente Nasry Asfura, junto a un equipo conformado por sus designados presidenciales. Además, se suma la experiencia que tiene la designada presidencial María Antonieta Mejía que ayudará mucho en llevar los procesos legislativos que se necesitan para que todos los procesos lleguen a la disminución de la mora quirúrgica, compra de medicamentos, de acuerdo a lo informado por Casa de Gobierno.

Los subsecretarios de Salud, Ángel Eduardo Midence Ochoa y José Miguel Castillo Hurtado.

En tanto, también se conocieron los nombramientos de Ángel Eduardo Midence Ochoa como subsecretario de Redes Integradas en los Despachos de la Secretaría de Salud y José Miguel Castillo Hurtado en el cargo de subsecretario de Proyectos e Inversión de Salud. Ambos serán los brazos del presidente hondureño en este campo de la salud.

El viceministro Midence, aseguró que la institución trabajará de forma articulada con el sector privado para garantizar el abastecimiento de oxígeno, medicamentos e insumos quirúrgicos, mientras se fortalecen las capacidades internas del sistema de salud pública.

Explicó que una de las principales prioridades será la reducción de la mora quirúrgica, mediante una mejor planificación del tiempo y el uso más eficiente de los quirófanos disponibles en los hospitales del país. “Ese tiempo nos permitirá mejorar la capacidad quirúrgica de la Secretaría y atender con mayor rapidez a los pacientes que lo necesitan”, expresó.

Asimismo, indicó que se retomará el uso de un instrumento jurídico que actualmente se encuentra en proceso de dictamen en el Congreso Nacional, el cual permitiría la creación de un fideicomiso para la compra de medicamentos, insumos quirúrgicos y otros materiales esenciales. Según el funcionario, este mecanismo ya ha dado buenos resultados en el pasado y ahora se busca su reactivación para garantizar el abastecimiento continuo en los centros asistenciales.

El sistema sanitaria público vive en permanente crisis.

Fortalecer atención primaria

El funcionario también destacó que la Sesal se enfocará en fortalecer la atención primaria de salud, con el objetivo de que más del 90 % de los problemas de salud se resuelvan directamente en las comunidades. “Queremos acercar los servicios de salud a la población, no solo en cantidad sino en calidad, con una secretaría amiga, intersectorial y abierta a la sociedad civil y a los medios de comunicación”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Proyectos de Inversión, José Miguel Castillo, manifestó que desde esa subsecretaría se buscará una administración eficiente que permita responder a las complejas necesidades del sector. “Estamos en una situación de salud muy difícil y el factor tiempo es clave para brindar soluciones reales a la población”, indicó.

Castillo subrayó que una de las estrategias principales será garantizar el abastecimiento de medicamentos no sólo en las principales ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba, sino también en las zonas más alejadas del país, donde históricamente el acceso ha sido limitado. En ese sentido, confió en que el Congreso Nacional, integrado por varios profesionales de la salud, tenga la disposición de priorizar las reformas necesarias para fortalecer el sistema.

Existe viabilidad

En conversación con Proceso Digital, la encargada de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Blanca Munguía, resaltó que el tema de salud sea una agenda prioritaria en el nuevo gobierno.

A criterio de Munguía lo que propone la gestión entrante tiene viabilidad porque ya está la experiencia de la compra exitosa de medicamentos mediante un fideicomiso, así como la dispensación de medicinas en la red privada, pero esto debe ser muy bien regulado.

Citó que mediante procesos regulados y transparentes se pueden garantizar los procesos que propone el gobierno, además que se publique toda la información en los portales digitales.

Alertó que no habrá medicamentos en la red pública en marzo, si el gobierno no busca un proceso de compra ágil y verdadero.

“Se buscan alternativas porque en este momento la gestión pública no tiene condiciones de responderle a la ciudadanía, a una población enferma que requiere de esa respuesta urgente. Urgen garantías de transparencia, efectividad y buen uso del presupuesto, deben de alinearse a estas alternativas de gestiones privadas que se deben condicionadas bajo estándares de transparencia”, detalló la galena.

Cifró que el dato oficial a diciembre de 2025, existen 12 mil 500 pacientes que esperan por una cirugía en el sistema público, pero a la par hay un registro de otro 20 % que no se ha anotado para optar a una cirugía, por lo que las cifras podrían pasar los 16 mil.

Carlos Umaña. doctor y diputada del CN.

Privatización de servicios médicos

El médico y diputado de la República, Carlos Umaña, reflexionó que el sistema de Salud fue descuidado en la gestión gubernamental que recién entregó el poder, lo que contribuyó para subir la mora quirúrgica, que entre la Secretaría de Salud y el Seguro Social acumulan más de 25 mil pacientes esperando por una cirugía.

Sobre el proyecto de Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, introducido en la Cámara por el diputado Kilvett Bertrand, dijo que aunque tiene muy buenas intenciones se percibe una privatización de los servicios de salud.

Citó que pidió a la comisión de dictamen que mantuviera comunicación con el Colegio Médico para que construyan una norma revisada que cuenta con el aval de los gremios profesionales.

Umaña señaló que “ojalá que el presidente Asfura entienda que la mora quirúrgica no estriba solamente porque se opere en las clínicas privadas, porque éstas además no tienen la capacidad para absorber todas estas operaciones.

En torno al fideicomiso en salud para la compra de medicamentos, el galeno del Seguro Social en San Pedro Sula, señaló que fue un error haberlo quitado porque provocó un desabastecimiento de medicinas.

“Me parece que esto (fideicomiso) puede traer eficiencia, no estoy en contra. Creo que la oportuna compra de medicamentos es correcta, lo que no estoy a favor es que se usen farmacias privadas para repartir los medicamentos”, detalló.

Arguyó que se oponen a las operaciones en la red privada “porque tiene costos diferenciados y ningún hospital de los grandes puede dar a precio cómodo estos procedimientos porque va en detrimento de los honorarios de los profesionales de la medicina y además de sus mismos costos como hospital”.

Ejemplificó que una cesárea en un hospital privado cuesta 60 mil lempiras, mientras en un nosocomio público ronda los 7 mil lempiras. Agregó que un día en cuidados intensivos en el área privada puede costar 100 mil lempiras, en tanto en la estatal anda en 12 mil lempiras.

“No hay un presupuesto público que pueda tolerar entre 15 mil y 20 mil cirugías, es materialmente imposible para el gobierno hacerlo a ese nivel”, tachó.

Unas 16 mil cirugías componen la mora quirúrgica en Honduras.

Descentralización genera resquemor

En lugar de la descentralización que propone el gobierno, Umaña propuso la municipalización de los servicios de salud.

“Si la palabra descentralización es para entregar estos servicios a organizaciones privadas para que manejen los hospitales, estamos mal, vamos otra vez a otro conflicto laboral. Pero, si lo hacen para que las municipalidades manejen esos recursos a través de auditorías, entonces bienvenido”, enfocó.

Sugirió al gobierno convocar al Colegio Médico y gremios profesionales sanitarios para establecer un diagnóstico de lo que ocurre en el campo de la salud.

Urgió a agarrar al toro por los cuernos para robustecer el sistema que tiene un déficit de 17 mil millones de lempiras con relación al PIB.

Todo lo anterior ocurre mientras el presidente hondureño sigue integrando su gabinete de gobierno. JS

Algunos cargos juramentados

– Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH)

– Emilio Hércules, secretario de Finanzas

– Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores

– Sulmy Ortéz, secretaria de Gobernación

– Juan Carlos García, secretario de la Presidencia

– Luis Alonso Castro, secretario Privado de la Presidencia

– Rony Francisco Pacheco, director del Instituto de Estadística (INE)

– Ivette Arely Argueta, secretaria de Educación

– Marco Abadíe Aguilar, secretario de Aduanas

– José Argueta, secretario de Comunicaciones

– Andrés de Jesús Erhler, secretario de Turismo

– Aníbal Alberto Erhler, secretario de Infraestructura y Transporte (SIT)

– Fernando Joel Vázquez Montoya, viceministro de Transporte

– María Eugenia Núñez, viceministra de Obras Públicas

– Ricardo José Godoy Sánchez, director general de Conservación Vial

– Belkis Estela Escobar, directora de la Dirección de Aeronáutica Civil

– Daniel Lorena Castillo, subsecretaria de Turismo

– Carlos Cordero Montoya, director del Instituto Nacional de Migración

– María Fernanda Casasola, subdirectora del Instituto Nacional de Migración

– María Jimena de los Ángeles Casasola, directora de Servicio Civil

– Zulema Esmeralda Bustillo, gerente administrativa de la SIT

– Roberto Enrique Chan López, viceministro de Presupuesto de Finanzas

– Lilian Rivera Ochoa, viceministra de Crédito e Inversión Pública

– Ronay Adalid García Gómez, gerente administrativo de Finanzas

– Olga Suyapa Irías Santos, secretaria general de Finanzas

– Ángel Eduardo Midence Ochoa, subsecretario de Redes Integradas en Salud

– José Miguel Castillo Hurtado, subsecretario de Proyectos e Inversión de Salud

– Fernando Puerto Castro, ministro de Trabajo

– Daniel Humberto Discua, viceministro de Relaciones Laborales de Trabajo

– Julissa del Carmen Martínez, subsecretario de Empleo y Seguridad Social

– Evelyn Bautista Guevara, vicecanciller

– María Fernanda Andino, directora de ONCAE

– Fátima Juárez, Secretaria en despachos de Redes Sociales