Asfura aprovecha su gira en Ucrania para visitar la catedral de Santa Sofía de Kiev

Tegucigalpa/Kiev– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, visitó este domingo la catedral de Santa Sofía, uno de los monumentos más históricos de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania.

Las imágenes fueron divulgadas por la Secretaría de la Presidencia donde el mandatario hondureño estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero.

La catedral de Santa Sofía es el primer patrimonio ucraniano inscrito de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Este monumento fue construido en el siglo XI, inspirada por la catedral de Hagia Sofía de Estambul.

Asfura visitó Kiev donde se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos. AG