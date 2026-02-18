Asfura anuncia que casa matriz de OPC invertirá $100 millones para expandirse en Puerto Cortés

Puerto Cortés – El presidente Nasry Asfura anunció este miércoles que la casa matriz de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) invertirá unos 100 millones de dólares para expandirse en Puerto Cortés.

La OPC es una subsidiaria de la empresa International Container Terminal Services, Inc (ICTSI), que tiene su sede en la ciudad de Manila, capital de Filipinas.

ICTSI es una empresa dedicada a la gestión portuaria global que tiene la concesión de la terminal de carga general y de contenedores de Puerto Cortés.

“La casa matriz anunció de OPC en Filipinas anunció una inversión de 100 millones de dólares para la expansión de Puerto Cortés”, dijo a periodistas.

Asfura sostuvo una reunión con representantes de la OPC en Puerto Cortés, donde manifestó que la previsión es pasar de 816 mil a 1.4 millones de TEU (Unidad Equivalente a 20 pies) a comienzos del 2027.

El TEU es una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo.

Consideró que estas noticias son buenas para la importación y exportación del país porque da tranquilidad y seguridad al país.

Asfura confió que habrá más inversiones en el país y que generan oportunidades de empleo, desarrollo y mejor futuro para Honduras.

Sobre la reunión, dijo que trataron los hallazgos, la tecnología y la capacidad de barcos contenedores que pueden manejar entre 10 a 13 mil TEU.

Señaló que pudo apreciar que hay áreas que no están siendo utilizadas y que deben convertirlas de zonas libres en patio de oportunidades, para almacenamiento, gráneles, contendedores, operatividad y la ampliación del muelle.

El gobernante enfatizó que es importante desarrollar Puerto Cortés para que se convierta en una enorme potencia en Centroamérica.

Añadió que en Puerto Cortés pasan mercancías de países hermanos para aumentar la capacidad instalada para que la región esté unida y fuerte.

Independencia de poderes

Fue consultado por la aprobación en el Congreso Nacional de despojar las facultades administrativas de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contestó que respeta la independencia de poderes, pero que los diputados tienen la autoridad de aprobar proyectos de ley.

Reiteró que su labor como mandatario es administrar el país de la mejor manera posible.

Comentó que hay mucho dinero en banca privada, banca europea y Banco Mundial que no fueron ejecutados y que se pueden dedicar a hacer proyectos.

El mandatario hondureño afirmó que algunas empresas del sector de Naco en el departamento Cortés, van a invertir para generar oportunidad de ocho a diez mil empleos.

Reiteró su plan de reducir el aparato estatal como cerrar y unir algunas instituciones para buscar el dinero donde ahorrarlo y dejar de gastarlo.

Ratificó que entre 20 a 23 instituciones descentralizadas serán cerradas, reducir algunas o unir otras para que el gobierno sea más eficiente.

“No podemos seguir así como estamos realmente el gobierno digital nos va a dar mucha oportunidad para eficientizar la economía, el comercio, la industria de Honduras”, aseveró. AG