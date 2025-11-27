Asfura agradece el respaldo de Trump: “Estamos firmes para defender nuestra democracia”, dice

Tegucigalpa – El presidenciable nacionalista Nasry Asfura agradeció el respaldo que le manifestara este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a los hondureños votar por él para detener “el avance comunista”.

A través de su red social X, “Papi” –como le conocen a Asfura– expresó que “muchas gracias por el apoyo Presidente @realdonaldtrump”.

Seguidamente, acentuó que “este 30 de noviembre, estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país. ¡Honduras, vamos a estar bien!”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el «avance comunista» y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.

En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y agregó que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas».

Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es «cercana al comunismo» y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por «engañar al pueblo» para dividir el voto. JS