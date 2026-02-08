Asfura afirma que reunión con Trump fue amena y que ve a Honduras como una oportunidad de estrechar lazos

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura señaló este domingo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, está viendo con buenos ojos a Honduras tras la reunión que sostuvieron el sábado en la residencia Mar-A-Lago.

Confirmó que tiene interés de implementar un proyecto del ferrocarril, y que Trump revisará y estudiar la propuesta. Le mostró el mapa con el proyecto al gobernante norteamericano.

Afura comentó que se trató el tema de inversión extranjera en Honduras y cómo fomentar el empleo, modernizar y dar oportunidades, esperanzar y darles un nuevo giro a las relaciones comerciales.

Asfura afirmó que las comisiones hondureñas están listas para empezar la revisión de los aranceles con EEUU, un tema prioritario para la gestión que recién comenzó en este país centroamericano.

“Fue una plática muy amena, y creo que podemos tener una inversión en Honduras donde todos podemos sentir tranquilos que podemos tener paz y tranquilidad”, recalcó Asfura.

Indicó que le confió a Trump que estaba en desventaja con Guatemala y El Salvador con respecto a los aranceles, ya que éstos lograron mejores condiciones con el país del norte.

Respecto al tema de migración, prefirió no hacer comentarios públicos, pero informó que se hará una revisión en todas las leyes y el trabajo que se debe de hacer en Honduras.

Por otro lado, apuntó que se debe reforzar la lucha contra el crimen organizado, revisión de leyes y trabajar fuertemente en contra de la inseguridad.

Sobre la extradición, admitió que no abordó el tema ya que la administración de Xiomara Castro renovó la figura aprobada en 2012 por Honduras.

“Me siento satisfecho de como el presidente Trump está viendo a Honduras como una gran oportunidad de estrechar los lazos que nos unen por más de 126 años”, expresó.

Reveló que Trump le preguntó comentarios de los pobladores de Honduras, Guatemala y El Salvador, y que su respuesta es tener una empresa privada que de oportunidades de trabajo y que el mandatario estadounidense entendió el mensaje para tener chances en el mercado mundial.

Añadió que también se trató de inversión en tecnología y manufactura.

Asfura señaló que Trump está analizando la propuesta de mandar un embajador de EEUU en Honduras, una vacante desde abril de 2025 cuando concluyó mandato Laura Dogu, que hoy es la encargada de negocios en la embajada de Venezuela.

En materia de transparencia, subrayó que pronto enviará al Congreso Nacional la iniciativa de una Ley Antisoborno orientada a tener un control más estricto para auditoria con transparencia y las instituciones del Estado funcionen de la mejor manera.

Por otro lado, prometió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de ampliar su cobertura en otros municipios para intervenir con prevención y ayudar a los alcaldes y los fondos lleguen a los necesitados.

Relató que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tendrá fondos del gobierno para que vele por la transparencia y auditoria de todas las instituciones y organismos.

Añadió que empoderará a la Procuraduría General de la República (PGR) para que vigilen las actuaciones del gobierno central.

El mandatario aseveró que el país está en un momento que no aguanta más fracasos, necesita más respuestas para resolverle sus problemas y que está seguro de poder cumplir con esta labor.

Aseguró que el ministro o cualquier otro funcionario del gobierno será removido de su cargo si comete algún acto ilícito o simplemente no da los resultados esperados.

“Honduras no necesita odio, pleito, venganza e insultos; sino paz, tranquilidad, ver hacia el futuro y dar oportunidades y respuestas”, externó.

Señaló que a los hondureños no les interesan si los gobiernos son de izquierda o de derecha, sino que se les resuelva los problemas.

Nasry Asfura afirmó que hay un plan de reforzar las cámaras de seguridad y focalizar las acciones de los entes encargados en las ciudades donde tienen mayores problemas de violencia.

Seguidamente, mencionó que también le instruyó al ministro de Defensa para que coordine a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) colabore en el tema de seguridad.

Consideró necesario invertir en equipo y personal para dar los mejores resultados en la seguridad del país.

Asfura apuntó que Honduras debe ser eficiente en competitividad con los otros países y el mercado mundial como la inteligencia artificial para estar acorde a los tiempos actuales.

Aseveró que no se puede seguir utilizando policías y militares como guardaespaldas, y que él los está aplicando al solicitarle a la Guardia Nacional reducción del personal de seguridad.

El mandatario solicitó al ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, que no utilice las sirenas de las patrullas para pedir paso en las vías públicas. No más excesos que significan insulto a la población, reflexionón.

Reflexionó que él respeta el valor del dinero y de cómo invertirlo para dar resultados en beneficio de los más necesitados.

Finalmente, aclaró que él no ha prometido logros en los primeros 100 días del gobierno argumentando que el país lleva décadas con los mismos problemas, pero que hará su mejor esfuerzo para cambiar el sentimiento negativo de los hondureños. AG

