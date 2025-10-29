Asfura advierte que el oficialismo apunta con una pistola cargada a la democracia

Tegucigalpa – El presidenciable del Partido Nacional, Nasry Asfura, señaló este martes que el oficialismo le está apuntando con una pistola cargada a la democracia, tras la divulgación de audios de parte del Ministerio Público.

Advirtió que si el gobierno “jala el gatillo” en contra de la democracia, provocará que la población enardezca.

“Le están apuntando con una pistola cargada a la democracia, si le jalan el gatillo van a ver un pueblo enardecido”, declaró en conferencia de prensa.

Estas fueron las declaraciones de Asfura en la conferencia de prensa que brindó el Partido Nacional sobre los audios que implican a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, y el diputado Tomás Zambrano.

Durante la conferencia de prensa, se leyó un pronunciamiento del Partido Nacional que declara alerta permanente y electoral-democrática-nacional ante las artimañas y maniobras que buscan desestabilizar las instituciones y perpetuarse en el poder por la vía del abuso y la manipulación.

El Partido Nacional convocó a los comités departamentales, locales, estructuras, candidatos, personas, líderes comunitarios y militantes a permanecer en alerta permanente y máxima unidad y coordinación en defensa de la democracia y Estado de derecho.

Consideró que los audios divulgados por el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, son falsos y manipulados. AG