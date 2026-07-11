Hombre reportado como desaparecido es encontrado sin vida en la capital

Tegucigalpa – El cuerpo de hombre fue encontrado sin vida en una zacatera en la colonia Nueva Suyapa de la capital hondureña.

La víctima fue reconocida como Jair Oneil Palma Godoy (38), quien residía en la zona donde fue encontrado sin vida.

El occiso presentaba señales de tortura y al menos siete disparos en el cuerpo. Su cuerpo fue levantado por Medicina Forense y llevado a la morgue judicial para la autopsia médico legal.

Se conoció que Palma Godoy había sido privado de su libertad desde hace tres días y este sábado encontrado sin vida.

Al menos seis homicidios se registran cada día en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS