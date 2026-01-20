Asesoría legal del CNE determina que procede inscripción de Jorge Cálix como diputado en Olancho

Tegucigalpa – La asesoría legal del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró procedente la inscripción del diputado Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en el Congreso Nacional período 2026-2030.

Según la nota de la asesoría legal del CNE, que fue divulgada en el noticiero Hoy Mismo, aprobó la solicitud del Partido Liberal de sustituir a Samuel García que presentó la renuncia tras quedar electo como diputado en el departamento de Olancho.

Uno de los elementos del dictamen fue la validación de vecindad de Cálix en el municipio de Esquipulas del Norte en Olancho tras la presentación de Cálix de la constancia de vecindad que acredita la propiedad de bienes inmuebles.

Citaron los artículos 61 y 62 del Código Civil que contempla la vecindad concurrente que permite que una persona tenga domicilio legal en varias secciones territoriales.

La decisión del órgano electoral permite que Cálix figure oficialmente como diputado propietario.

Cabe recordar que Jorge Cálix se postuló en las elecciones primarias a través del movimiento “Juntos por el Cambio” por una candidatura presidencial en el Partido Liberal, pero perdió ante Salvador Nasralla.

Por lo tanto, Cálix quiso aspirar en la planilla de diputados liberales en Olancho para las elecciones generales, pero el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) denegó esta petición. AG