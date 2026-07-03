Asesor presidencial reitera denuncia contra diputados liberales y afirma que no pedirá disculpas

Tegucigalpa – El asesor presidencial Marvin Ponce volvió a denunciar este viernes que varios diputados del Partido Liberal están solicitando dinero a cambio de su voto para aprobar reformas energéticas que impulsa el Poder Ejecutivo.

En ese orden, el asesor presidencial afirmó que no pedirá disculpas.

Ironizó que sí pide disculpas a los diputados honestos del Partido Liberal.

Cabe señalar, que el paquete de reformas energéticas no logró pasar el tercer debate en el Congreso Nacional por falta de consensos políticos que reúnan 65 votos.

El partido oficialista con 49 votos apoya las reformas, pero el Partido Liberal que cuenta con 41 votos se encuentra dividido frente al tema.

En ese sentido, Ponce denunció que al menos cinco diputados liberales han solicitado dinero a cambio de su voto, lo que en el ámbito político se le conoce como “tilín tilín”.

La denuncia provocó varias reacciones entre ellas las del jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, quien pidió a Ponce que ofreciera los nombres para aplicar las sanciones correspondientes.

En respuesta, Ponce defendió hoy que la información que tiene es de primera mano y confiable y volvió a denunciar que los diputados liberales “venden sus votos”.

El funcionario reiteró que no pedirá disculpas a “corruptos”. (RO)