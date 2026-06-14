Asesor presidencial Marvin Ponce dice “hay vacío en las comunicaciones” del gobierno porque los ministros no dan la cara

Tegucigalpa – El asesor presidencial Marvin Ponce abordó diversos temas de la realidad nacional, destacando la orientación del gobierno, la dinámica política interna y los retos estructurales del país, durante una entrevista concedida a Proceso Digital.

– Asesor presidencial Marvin Ponce defiende rumbo del gobierno y aborda desafíos políticos.

Aceptó que en Casa de Gobierno existe un vacío en las comunicaciones porque los ministros no dan la cara, versus el Congreso que tiene activadas sus comunicaciones. “Cualquier pedo que se tira Tomás Zambrano sale a la luz pública y existe un alineamiento de la prensa con él”, agregó.

Señaló que el titular del Congreso -incluso- aborda las agendas públicas de las demandas sociales que le corresponderían al gobierno.

“La estrategia de comunicación del gobierno no ha sido tan fortalecida como para repeler esa avalancha de críticas de un partido político como Libre que aprovecha ese vacío en las comunicaciones a través de redes sociales, noticias falsas y memes”, expresó.

En sus declaraciones, Ponce sostuvo que el gobierno mantiene una línea enfocada en impulsar acciones concretas, al tiempo que reconoció que existen desafíos en la implementación de políticas públicas. En ese sentido, enfatizó la importancia de generar resultados que respondan a las expectativas ciudadanas, en un contexto político marcado por tensiones y exigencias sociales.

El asesor también se refirió al papel de los distintos actores políticos, señalando que el funcionamiento del Estado depende de la articulación entre poderes y de la voluntad para construir consensos. Bajo esa lógica, consideró que las dinámicas en el ámbito legislativo y judicial son determinantes para avanzar en la agenda gubernamental.

Asimismo, Ponce abordó aspectos relacionados con la gestión pública y la necesidad de mejorar la eficiencia del aparato estatal. Indicó que se deben corregir prácticas que afectan el desempeño institucional, al tiempo que defendió la importancia de fortalecer procesos que permitan mayor orden y control en la administración pública.

En el plano político, el funcionario hizo valoraciones sobre el entorno nacional, destacando que el país enfrenta una etapa en la que se requiere estabilidad y claridad en la toma de decisiones. Enfatizó que los retos actuales obligan a adoptar medidas orientadas a garantizar gobernabilidad y continuidad en las acciones del Ejecutivo.

Finalmente, el asesor presidencial reiteró que el rumbo del gobierno está enfocado en atender las principales necesidades del país, aunque reconoció que los cambios estructurales demandan tiempo y coordinación entre distintos sectores.