Asesor presidencial admite que ha “costado” organizar el Gobierno y dice “Libre dejó un desastre”

Tegucigalpa – El asesor presidencial Marvin Ponce manifestó este viernes que ha “costado” organizar el gobierno porque fue “un desastre” que dejó el Partido Libertad y Refundación (Libre).

“Fue terrible lo que quedó aquí, parece que pasó un terremoto”, externó el funcionario.

Relató que lo que se encontró es que en la Administración anterior se realizó un derroche de dinero.

“Por aquí pasó un terremoto, se robaron los cuadros, se robaron todo, dejaron las instituciones con un montón de personal, con sueldos exagerados, un montón de deudas, firmaron contratos el 26 de enero, fue un derroche de dinero”, dijo.

Defendió que el presidente Nasry Asfura está trabajando duro y se les está exigiendo a los ministros que saquen el ancho.

En uno de sus más recientes discursos, el presidente Nasry Asfura, agradeció a todos los funcionarios de su administración por el trabajo, “pero tenemos que trabajar más, el tiempo va rápido, nos quedan 44 meses y medio, hay que trabajar más, hay que rendir más, necesitamos hacerlo, el tiempo pasa muy rápido, la gente quiere respuestas”.

Aseguró que su gobierno trabaja para lograr un proceso de cambio que genere bienestar para todos los hondureños. “Vamos avanzando con una meta clara: la salud tenemos que cuidarla y mejorarla”, afirmó. (RO)