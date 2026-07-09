Asesinato de menor hondureño creador de contenido genera cobertura en medios internacionales

Tegucigalpa – El asesinato de Pedro Alexander Díaz Franco, de 15 años, se ha convertido en noticia en diversos noticieros internacionales, que han informado sobre el secuestro y posterior asesinato del menor, conocido por crear contenido en la plataforma TikTok.

La cobertura del caso ha sido retomada por medios de España, Reino Unido, India, Australia y varios países de Latinoamérica.

Entre ellos figuran Antena 3 y ¡Hola!, de España; The Sun, Daily Star y Dexerto, del Reino Unido; The Times de India; así como el portal australiano Inkl, además de otros medios latinoamericanos que han dado seguimiento al crimen.

De acuerdo con los reportes policiales, Díaz fue secuestrado la noche del domingo 5 de julio, cuando varios hombres armados y con el rostro cubierto lo interceptaron mientras se encontraba en una cancha de fútbol en Choloma, Cortés.

Menos de 24 horas después, su cuerpo fue encontrado dentro de bolsas plásticas negras a un costado de la carretera CA-13, en el municipio de La Lima.

La identificación del adolescente fue posible gracias a una cicatriz y a los clavos metálicos que tenía en una de sus piernas como consecuencia de una cirugía practicada anteriormente.

El suceso trágico ha generado una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios de distintos países han expresado mensajes de solidaridad y condolencias al entorno de la víctima.

Por su parte, las autoridades hondureñas continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables. AD