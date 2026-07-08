Asesinato de conductor eleva a 25 las muertes en el transporte en 2026 y sector clama respuestas al Gobierno

Tegucigalpa – El dirigente del transporte, Wilmer Cálix, confirmó este miércoles que con el asesinato de un conductor del transporte público, se eleva a 25 el número de trabajadores del rubro ultimados en lo que va de 2026.

Según detalló, la ruta en la que laboraba la víctima no estaba bajo amenaza de extorsión, lo que genera incertidumbre sobre las causas del crimen.

Cálix lamentó el hecho violento y cuestionó la falta de resultados concretos en materia de seguridad, pese a la instalación de nuevas unidades investigativas como la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

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“Hacemos un llamado a las autoridades para que investiguen qué fue lo que sucedió. Nuestros empleados siguen siendo víctimas de la violencia”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de una estrategia estatal más robusta.

El dirigente señaló que, aunque se ha creado una nueva fuerza de investigación contra la extorsión —identificada como DAET—, está por sí sola no será suficiente para frenar los homicidios en el sector transporte. “Debe existir un acompañamiento real del Estado. Se necesita definir qué recursos requieren, qué instituciones deben integrarse y cómo acelerar los procesos investigativos para devolver la tranquilidad al pueblo hondureño”, afirmó.

Asimismo, lamentó que, sobre casi seis meses de la instalación del nuevo gobierno, continúen registrándose los mismos hechos de violencia que han afectado al país durante las últimas dos décadas. “Se prometió seguridad para los hondureños, pero seguimos viendo asesinatos de conductores. Hoy estamos esperando respuestas claras”, añadió.

En relación con el móvil del crimen, Cálix indicó que no se puede descartar ninguna hipótesis. “Debe investigarse si fue por extorsión, asalto o incluso temas personales. Lo importante es que las autoridades esclarezcan el caso y capturen a los responsables”, subrayó.

El dirigente explicó que varias rutas del transporte público continúan operando con restricciones o han sido cerradas desde 2025 debido a la inseguridad y la falta de personal dispuesto a trabajar en zonas de alto riesgo. “Hay rutas que se han acortado o simplemente no pueden cubrirse por la peligrosidad. El llamado es a normalizar la seguridad para poder brindar el servicio completo que el Estado nos ha otorgado”, concluyó. JS