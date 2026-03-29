Asesinan y queman cuerpo de mujer en Choloma

San Pedro Sula– Asesinan y queman el cuerpo de una mujer en unos potreros de la carretera hacia Ticamaya en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la ahora occisa.

Elementos policiales se apersonaron al lugar para acordonar la zona.

Mientras que personal de Medicina Forense llegó a la zona para el levantamiento cadavérico.

El viernes en la capital hondureña también fue encontrado el cuerpo de una mujer a quien le prendieron fuego en sus partes íntimas.

La saña y la crueldad no para en los asesinatos de mujeres que ya suman más de 50 en el presente año a nivel nacional. IR