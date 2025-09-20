Asesinan al futbolista Jonathan González, de la segunda división de Ecuador

Guayaquil (Ecuador) – El centrocampista Jonathan ‘Speedy’ González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división de Ecuador, fue asesinado este viernes en la ciudad de Esmeraldas, tras un ataque armado, según confirmó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La Federación lamentó con el deceso y expresó su pesar hacia la familia del jugador, sus compañeros y a todos los miembros del club 22 de Julio.

De acuerdo a la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio, ubicado en un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas. En el ataque quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico.

González, de 31 años, jugó hasta el martes pasado con el 22 de Julio frente al Cumbayá, de Quito, y se entrenaba con su equipo en Esmeraldas para enfrentarse el próximo domingo a domicilio del Imbabura.

El futbolista había formado parte de la selección ecuatoriana sub-20 y llegó a ser convocado en varias ocasiones a la selección absoluta de Ecuador, con la que disputó la Copa América de Chile 2015.

Debutó con el Independiente del Valle en el año 2013, jugó en México con Leones Negros, León, Dorados y también vistió la camiseta del Olimpia paraguayo.

Luego volvió a Ecuador para militar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín, Aucas, Mushuc Runa, Vargas Torres y 22 de Julio. EFE

