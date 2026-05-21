Asesinan al alcalde de un distrito de región peruana fronteriza con Ecuador

Lima – El alcalde de un distrito de la ciudad de Piura, en el norte de Perú, fue asesinado este jueves por desconocidos que atacaron el vehículo en el que se movilizaba con disparos de armas de fuego, informaron fuentes oficiales y medios locales.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Febre, quien era alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre y fue atacado cuando se encontraba en una zona populosa de su jurisdicción conocida como San Sebastián, precisaron medios locales.

La información fue confirmada por la Municipalidad Provincial de Piura, que señaló en un comunicado que Febre fue «víctima de un atentado criminal».

La municipalidad sostuvo que «con profundo dolor, Piura despide a un líder que trabajó por su gente» y manifestó su «indignación y tristeza» por este atentado, a la vez que expresó las condolencias a sus familiares. EFE