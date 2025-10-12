Asesinan abogado en Siguatepeque, Comayagua

Tegucigalpa- De varios disparos fue asesinado un profesional del derecho y dejado su cuerpo debajo de un puente en Siguatepeque, Comayagua, zona central de Honduras.

La víctima fue identificada como Nery Sebastián Hernández Ramírez.

Agentes policiales acordonaron la escena del crimen, mientras que personal de Medicina Forense realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue capitalina.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes le quitaron la vida al profesional del derecho.

Según se informó un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), han iniciado con la recolección de información y dar con el paradero de los responsables del asesinato del abogado. IR