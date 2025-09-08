Asesinan a una persona en segundo anillo de SPS

San Pedro Sula– Una persona fue asesinada la tarde de este lunes en el segundo anillo de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Según se informó sujetos le salieron al paso al conductor de un vehículo turismo color azul y le dispararon hasta quitarle la vida.

Tras el ataque criminal, el hombre perdió el control del mismo y se salió de la calzada ya sin signos vitales.

Agentes se apersonaron al lugar para iniciar con las pesquisas del hecho violento.

Mientras que personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el debido reconocimiento y levantamiento cadavérico. IR