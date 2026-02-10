Asesinan a una pareja en la Rivera Hernández de SPS

San Pedro Sula – Una pareja fue asesinada a balazos este lunes en la colonia Reparto Los Ángeles en el sector sector Rivera Hernández en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como Karen Vanessa Argueta (35) y Wilberto García Rodríguez (37).

Ambos recibieron varios disparos de bala en la calle principal de la zona que es de tierra.

Igualmente, se conoció que el hermano de la mujer había sido encontrado sin vida hace 20 días en un avanzado estado de descomposición en la colonia Sinaí.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG