Asesinan a una pareja en Altos del Trapiche en la capital hondureña

Tegucigalpa- Una pareja fue asesinada a disparos en la entrada principal de la residencial Altos del Trapiche, en Tegucigalpa.

El hecho violento ha generado conmoción entre vecinos del sector.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Autoridades llegaron a la escena para acordonar la zona e iniciar las investigaciones.

Mientras que personal de Medicina Forense realiza el levantamiento de los cadáveres.

Los cuerpos de las dos personas serán trasladados a la morgue capitalina. IR