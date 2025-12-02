Asesinan a tres personas en Victoria, Yoro

Yoro – Este martes se reportó el asesinato de tres personas en una zona montañosa de la aldea San Isidro en el municipio de Victoria en el departamento de Yoro, zona norte de Honduras.
– La nueva masacre ocurre a cuatro días de cumplirse tres años del cuestionado estado de excepción en Honduras.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Humberto Santos Villeda (22), Andy Samir Flores (21) y Casimiro Villanueva (26).
Los cuerpos fueron dejados en un camino de tierra, uno cerca del otro, a la par de dos motocicletas. Los ahora occisos fueron ultimados a balazos.
Asimismo, las imágenes del crimen son dantescas ya que se aprecia las múltiples heridas de armas de fuego en los cuerpos, especialmente en la cabeza, como en el suelo.
Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG
Lista de Masacres 2025
N°. | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos
1.- Mateo, Francisco Morazán -20 de enero- 3 muertos
2.- Trujillo, Colón-30 de enero- 4 muertos
3.- Ocotepeque, Ocotepeque -5 de febrero- 3 muertos
4.- Juticalpa, Olancho -8 de febrero- 3 muertos
5.- Catacamas, Olancho -14 de febrero- 6 muertos
6.- Distrito Central, Francisco Morazán -23 de febrero- 3 muertos
7.- Yoro, Yoro -27 de febrero- 3 muertos
8.- Siguatepeque, Comayagua -1 de marzo- 3 muertos
9.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 4 muertos
10.- Distrito Central, Francisco Morazán -3 de marzo- 3 muertos
11- Sector Rivera Hernández, San Pedro Sula -19 de marzo- 4 muertos
12.- Sector de la Satélite, San Pedro Sula -27 de marzo- 3 muertos
13.- El Negrito, Yoro -31 de marzo- 4 muertos
14.- Santa Rita, Copan -13 de abril- 3 muertos
15.- El Triunfo, Choluteca -13 de abril- 3 muertos
16.- La Ceiba, Atlántida -17 de abril- 5 muertos
17.- El Progreso, Yoro -7 de junio- 3 muertos
18.- Sabá, Colón -14 de junio- 4 muertos
19.- Distrito Central, F. Morazán -24/25 de junio- 3 muertos
20.- Silca, Olancho –30 de junio – 3 muertos
21.- Distrito Central, Francisco Morazán -4 de julio- 3 muertos
22.- El Paraíso, Copán -10 de julio- 3 muertos
23.- Juticalpa, Olancho -11 de julio- 3 muertos
24.- El Paraíso -25 de julio- 3 muertos
25.- San Jorge, Ocotepeque -21 de septiembre – 3 muertos
26.- San Ignacio, FM -5 de noviembre- 4 muertos
27.- Morazán, Yoro -10 de noviembre- 4 muertos
28.- Balfate, Colón -20 de noviembre- 3 muertos
29.- Victoria, Yoro -2 de diciembre- 3 muertos